В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП

«По системе 112 поступила информация о том, что на автодороге республиканского значения “Мамраш — Ташкапур” вблизи Араканского моста Левашинского района произошло столкновение Hyundai Tucson и минивэна Hyundai. В результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет… В минивэне находилось восемь человек, из них семь человек, включая четверых детей, — приезжие из Казани», — сообщили в ведомстве.