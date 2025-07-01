В Дагестане минивэн с туристами попал в ДТП

МАХАЧКАЛА, 1 июл — РИА Новости. Минивэн с туристами из Казани столкнулся с автомобилем в Дагестане, пострадали 10 человек, в том числе четыре ребенка, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по республике.
«По системе 112 поступила информация о том, что на автодороге республиканского значения “Мамраш — Ташкапур” вблизи Араканского моста Левашинского района произошло столкновение Hyundai Tucson и минивэна Hyundai. В результате ДТП пострадало 10 человек, в том числе четыре ребенка. Погибших нет… В минивэне находилось восемь человек, из них семь человек, включая четверых детей, — приезжие из Казани», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что туристическая группа не была зарегистрирована. Всех пострадавших с различными травмами доставили в медучреждения.