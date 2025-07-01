Иркутский колдун получил наказание за оскорбление верующих в социальных сетях

Выяснилось, что парень позиционировал себя в социальных сетях как черный колдун, астролог и экстрасенс, публикуя фото с подписью «Кладбищенские практики». Подсудимый признал вину, но от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным по статье об оскорблении чувств верующих.