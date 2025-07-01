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Иркутский колдун получил наказание за оскорбление верующих в социальных сетях

Житель Иркутска получил 100 часов обязательных работ.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

22-летний житель Иркутска получил 100 часов обязательных работ за оскорбление чувств верующих в социальной сети. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области, в мае 2023 года парень опубликовал пост, в котором негативно высказывался о православном христианстве и верующих.

— Настоятели двух городских храмов подтвердили, что публикация оскорбительна. Экспертиза подтвердила, что текст содержит негативные оценки представителей христианской религии и объектов их поклонения, — уточнили в суде.

Выяснилось, что парень позиционировал себя в социальных сетях как черный колдун, астролог и экстрасенс, публикуя фото с подписью «Кладбищенские практики». Подсудимый признал вину, но от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным по статье об оскорблении чувств верующих.