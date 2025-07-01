В суд поступило дело террористов, захвативших СИЗО в Ростове

Вторым фигурантом дела стал ранее уже судимый за терроризм уроженец Республики Ингушетия Малик Гандалоев. Его в 2023 году задержали на родине. Его история еще более интересна, чем история Камнева: родился Гандалоев в семье известного хирурга Умарбека Гандалоева и сначала пошёл по стопам отца — он с братом в Астрахани поступил в медицинский университет. Гандалоев отчислился с 6 курса университета и вместе с братом и товарищем уехал из Астрахани в горы, где на камеру все трое присягнули на верность запрещённой террористической организации ИГ.