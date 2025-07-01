В суд поступило дело террористов, захвативших СИЗО в Ростове

Расследование уголовного дела по факту захвата ростовского СИЗО-1, произошедшего 16 июня 2024 года, завершено и передано в Южный окружной военный суд. На скамье подсудимых оказались пятеро участников захвата — Даниил Камнев*, Рамазан Албеков*, Магомед Алханов*, Малик Гандалоев* и Адам Кодзоев*.
Подробности — в материале Rostov.aif.ru.
Банда отморозков.
Всем фигурантам вменяют обширный список статей: покушение на совершение теракта, захват заложников, попытка побега, подстрекательство и нарушение деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Дата суда пока не назначена, о ней сообщат позже.
Наказание за такой спектр преступлений предусмотрено самое жёсткое, и всё это пойдёт в довесок к тому сроку, который они уже отбывают. Напомним, что как минимум двое из них уже были судимы за терроризм — это Даниил Камнев и Малик Гандалоев, получивших до этого 23 и 20 лет соответственно.
Уроженец Будённовска Даниил Камнев в 2021 году был задержан с подельницей на территории Ставропольского края за подготовку теракта и незаконное изготовление самодельных взрывных устройств. При этом сам Камнев и его подельники действовали в интересах запрещённой террористической организации ИГ**. Летом 2023 года дело о террористической ячейке, в которой участвовал Камнев, передали в Южный окружной военный суд. Так он оказался в ростовском СИЗО.
В ходе штурма летом 2024 года Даниил Камнев получил ранение и его приняли за мёртвого, но прибывшие врачи нащупали слабый пульс. Докторам удалось спасти жизнь Камнева, но тот впал в кому. После выхода из комы Камнев начал давать первые показания по делу о захвате СИЗО.
Вторым фигурантом дела стал ранее уже судимый за терроризм уроженец Республики Ингушетия Малик Гандалоев. Его в 2023 году задержали на родине. Его история еще более интересна, чем история Камнева: родился Гандалоев в семье известного хирурга Умарбека Гандалоева и сначала пошёл по стопам отца — он с братом в Астрахани поступил в медицинский университет. Гандалоев отчислился с 6 курса университета и вместе с братом и товарищем уехал из Астрахани в горы, где на камеру все трое присягнули на верность запрещённой террористической организации ИГ.
На территории республики группа экстремистов изготовила самодельное взрывное устройство для совершения теракта, но их планам помешали правоохранительные органы. В ночь с 22 на 23 марта 2023 года их задержали на территории Республики Ингушетия, после чего Гандалоев попал в ростовское СИЗО.
Родители Малика Гандалоева не верят в причастность сына ни к ИГ, ни в его участие в захвате заложников в донском СИЗО. Защита Гандалоева подала апелляционную жалобу, которая не увенчалась успехом.
В самом сердце города.
Вся Россия помнит происшествие 16 июня 2024 года, когда толпа обезумевших террористов смогла выбраться из своих камер и захватить двоих сотрудников ростовского СИЗО № 1. В тот день будто и не существовало других тем — все следили за ситуацией, разгоревшейся на перекрестке проспекта Кировского и улицы Максима Горького, в одном из старейших зданий города — его построили в 1768 году, еще при императрице Екатерине II.
16 июня прошлого года в ростовском СИЗО № 1 несколько заключенных смогли покинуть свои камеры и устроить бунт с захватом заложников, которыми оказались начальник оперативного управления всего УФСИН по Ростовской области Александр Богма и младший инспектор дежурной смены Виктор Кончаков. Также были сведения о третьем заложнике, которые впоследствии не подтвердились.
После захвата заложников террористы вышли на связь и требовали оружие, автомобиль и свободный проезд до границы. В переговорах даже участвовал муфтий Ахмед Абусупьянов, который пытался договориться с захватчиками, но безуспешно — они тут же обвинили его в «служении дьяволу и сговору ФСБ». После того как силовикам и муфтию не удалось договориться с террористами, было принято решение о начале штурма.
Около 11 часов утра того же дня отряд специального назначения «Мангуст», как уточнил ТГ-канал ФСИН России, начал штурм донского СИЗО. В ходе проведения операции оба заложника были освобождены, четыре террориста были нейтрализованы, ещё четверо задержаны, а еще один впал в кому. Им оказался захватчик Даниил Каменев.
Полетели головы с плеч.
Ситуация в ростовском СИЗО № 1 была предана максимальной огласке. И сразу же «полетели головы». Одна за другой пошли проверки, было выявлено множество нарушений. Речь шла о продаже сим-карт и телефонов и даже алкоголя. Большинство слухов не подтвердилось.
Спустя почти месяц, 12 июля, проверка в отношении сотрудников ФСИН была завершена, в результате чего были уволены четверо сотрудников, еще 16 получили дисциплинарные наказания. Сразу после инцидента в отставку подали начальник ГУФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких и его первый заместитель Василий Гордеев. Должность начальника СИЗО № 1 занял Джамал Набиев, на должность же начальника ГУФСИН был назначен Андрей Поляков.
Преступление, совершённое бандой экстремистов и прославившее на всю страну ростовское СИЗО, уже раскрыто — осталось только дождаться суда над всеми участниками вопиющего террористического акта. А по сути, обыкновенной бандой отморозков. И никто не знает, что бы получилось, если бы им удалось тогда осуществить свой дерзкий план.
Rostov.aif.ru продолжит подробно следить за делом донских террористов и оперативно освещать все новости, связанные с захватчиками ростовского СИЗО.
* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
**Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации.