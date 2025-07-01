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Су-34 рухнул во время тренировочного полета в Нижегородской области

Оба члена экипажа остались живы.

Источник: Время

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета 1 июля. Об этом сообщает министерство обороны России.

Инцидент произошел около 13:00.

«При заходе на посадку у воздушного судна произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Члены экипажа пытались устранить неисправность в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — пояснили в профильном министерстве.

Известно, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе, оба члена экипажа остались живы. На месте падения Су-34 разрушений нет.

Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. Также на место вылетела комиссия ВКС России.

Напомним, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Кстовском округе.