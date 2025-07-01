Су-34 рухнул во время тренировочного полета в Нижегородской области

«При заходе на посадку у воздушного судна произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Члены экипажа пытались устранить неисправность в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — пояснили в профильном министерстве.