Су-34 рухнул во время тренировочного полета в Нижегородской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета 1 июля. Об этом сообщает министерство обороны России.
Инцидент произошел около 13:00.
«При заходе на посадку у воздушного судна произошел отказ системы выпуска одной из стоек шасси. Члены экипажа пытались устранить неисправность в полете, однако ситуация не изменилась. По команде руководителя полетов экипаж вывел самолет в безопасную зону и катапультировался», — пояснили в профильном министерстве.
Известно, что полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном районе, оба члена экипажа остались живы. На месте падения Су-34 разрушений нет.
Поисково-спасательная команда вылетела к месту аварии для эвакуации экипажа на аэродром базирования. Также на место вылетела комиссия ВКС России.
Напомним, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Кстовском округе.