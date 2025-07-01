Серьезный пожар произошел на Литейной в Таганроге, погиб человек

Пожар вспыхнул на Литейной, 40Б, в квартире на пятом этаже. Горение кровли и квартиры на площади в 100 кв. метров локализовали в 15:21. Сейчас, по всей видимости, еще ведется тушение, так как полную ликвидацию огня пока не объявляли.