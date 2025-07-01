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Пожар на севере Петербурга мог произойти в здании, связанном с производством радиоэлектронных систем

Пожар в Приморском районе потушен, сообщает 1 июля телеграм-канал «Фонтанки». Пламя, судя по всему, охватило производственное или складское здание.

Источник: Фонтанка.ру

Согласно реестру МЧС, декларация пожарной безопасности на него была составлена в прошлом году. Собственником тогда значилась известная компания, связанная с производством радиоэлектронных систем. Корпусу была присвоена II степень огнестойкости, необходимые системы пожаротушения были в наличии.

«Фонтанка» обратилась в компанию за комментарием.

Сообщения об инциденте в Приморском районе начали поступать сегодня ближе к 15:00. Пресс-служба МЧС ранее комментировала, что информация о пожаре в районе улицы Маршала Новикова уточняется.