Пожар на севере Петербурга мог произойти в здании, связанном с производством радиоэлектронных систем

Согласно реестру МЧС, декларация пожарной безопасности на него была составлена в прошлом году. Собственником тогда значилась известная компания, связанная с производством радиоэлектронных систем. Корпусу была присвоена II степень огнестойкости, необходимые системы пожаротушения были в наличии.