Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хакасии десятилетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом

КРАСНОЯРСК, 1 июл — РИА Новости. Десятилетняя девочка погибла, предварительно, от отравления неустановленным веществом в летнем лагере в Хакасии, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, утром 26 июня 2025 года ребенок пожаловался воспитателям лагеря на головную боль, головокружение, рвоту и повышение температуры. Девочку доставили в районную больницу, предварительно поставив ей диагноз «отравление неизвестным веществом». Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице 1 июля.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в связи с гибелью десятилетней девочки в летнем лагере (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.

В пресс-службе регионального управления СК сказали РИА Новости, что на место выезжали специалисты Роспотребнадзора и не нашли никаких нарушений, лагерь продолжает работать в штатном режиме, на плохое самочувствие никто из детей больше не жаловался. Дети рассказали следователям, что девочка на улице брызгалась, как и все они, средством от комаров. Помещения специально ничем не обрабатывались, добавили в ведомстве.