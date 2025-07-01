В Хакасии десятилетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом

В пресс-службе регионального управления СК сказали РИА Новости, что на место выезжали специалисты Роспотребнадзора и не нашли никаких нарушений, лагерь продолжает работать в штатном режиме, на плохое самочувствие никто из детей больше не жаловался. Дети рассказали следователям, что девочка на улице брызгалась, как и все они, средством от комаров. Помещения специально ничем не обрабатывались, добавили в ведомстве.