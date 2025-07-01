В Хакасии десятилетняя девочка умерла от отравления неизвестным веществом

По данным следствия, утром 26 июня 2025 года ребенок пожаловался воспитателям лагеря на головную боль, головокружение, рвоту и повышение температуры. Девочку доставили в районную больницу, предварительно поставив ей диагноз «отравление неизвестным веществом». Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти девочку не удалось, она скончалась в больнице 1 июля.
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в связи с гибелью десятилетней девочки в летнем лагере (часть 1 статьи 109 УК РФ)», — говорится в сообщении.
В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии уточнили, что по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.
В пресс-службе регионального управления СК сказали РИА Новости, что на место выезжали специалисты Роспотребнадзора и не нашли никаких нарушений, лагерь продолжает работать в штатном режиме, на плохое самочувствие никто из детей больше не жаловался. Дети рассказали следователям, что девочка на улице брызгалась, как и все они, средством от комаров. Помещения специально ничем не обрабатывались, добавили в ведомстве.