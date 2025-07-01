«Чикаго какое-то!» Молодые люди обстреляли автобус в Нижнем Новгороде

Пассажирам пришлось укрываться от пуль на полу. Стрелявшие задержаны. Дело на личном контроле у главы Следкома РФ Александра Бастрыкина. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Только пули свистят.
По предварительным данным, вечером 29 июня на остановке на Советской площади свистели пули. Неизвестные на остановке общественного транспорта напали на автобус А-47 (следует из «ЖК “Академический” в ЖК “Новая Кузнечиха”). Выпустив несколько пуль из пневматического пистолета, они скрылись, сообщает Главное управление МВД России по Нижегородской области.
Очевидцы утверждают в Telegram-канале Ni Mash: парень во всём чёрном просунул руку с пистолетом в открытое окно автобуса и начал палить по салону. Во время стрельбы пассажиры легли на пол.
Что пережили в этот момент ни в чём не повинные люди, страшно представить.
По факту расстрела общественного транспорта завели уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял ход расследования под личный контроль. По данным Информационного центра СК России, пострадал один пассажир, у автобуса были разбиты стёкла.
Молодых людей, которые могли всё это устроить, задержали утром 1 июля и допрашивают. Им от 15 до 21 года. Они говорят: увидели, как знакомый, с которым у них сложились неприязненные отношения, вошёл в автобус. И дальше случилось то, что случилось.
«Наказание должно быть суровым».
Нижегородцы в шоке от расстрела автобуса. Автобус А-47 следует через из одного большого микрорайона в другой. Наверняка вечером в воскресенье люди возвращались домой. Остановка «Советская площадь» расположена в двух шагах от администрации Советского района — это не глухой угол рабочей окраины. О чём думают люди, взявшие там в руки пневмат?
«Чикаго какое-то!» — ужасается пользователь под ником Денис Ш.
«Наказание должно быть суровым. А не очередное видео с извинениями», — настаивает пользователь под ником Екатерина С.
«Все секции платные, репетиторы платные, семей неполных много. Получите распишитесь! Что выросло, то выросло», — рассуждает пользователь под ником Василиса В.
По статье 213 УК РФ подозреваемым в стрельбе по автобусу может грозить до восьми лет лишения свободы.
По общественному транспорту в Нижнем Новгороде палили уже не раз. В феврале 2025 года между остановками «ЖК Октава» и «Космонавта Комарова» неизвестные стреляли по стёклам двух трамваев — повредили 12 стёкол в вагонах. Слава Богу, водитель трамвая и никто из пассажиров не пострадал. Стрелявших тогда так и не нашли.