«Чикаго какое-то!» Молодые люди обстреляли автобус в Нижнем Новгороде

По общественному транспорту в Нижнем Новгороде палили уже не раз. В феврале 2025 года между остановками «ЖК Октава» и «Космонавта Комарова» неизвестные стреляли по стёклам двух трамваев — повредили 12 стёкол в вагонах. Слава Богу, водитель трамвая и никто из пассажиров не пострадал. Стрелявших тогда так и не нашли.