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Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Суд в Баку арестовал на четыре месяца главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, пишут местные СМИ.

Источник: © РИА Новости

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Суд уже арестовал четверых — Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира, еще двоим — Ахлиману Гянджиеву и Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне. К ним никого не пускали, даже дипломатов.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись семь человек. Их обвинили в «мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем».
  • МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.