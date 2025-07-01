Суд в Баку арестовал главу редакции Sputnik Азербайджан и шеф-редактора

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах. По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- Суд уже арестовал четверых — Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира, еще двоим — Ахлиману Гянджиеву и Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне. К ним никого не пускали, даже дипломатов.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
- Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись семь человек. Их обвинили в «мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем».
- МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.