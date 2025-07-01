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Попавший под поезд двухлетний ребенок скончался в Караганде

Караганда. 1 июля. КазТАГ — Попавший под поезд ребенок на станции в Карагандинской области, получив в июне тяжелые травмы, скончался, передает КазТАГ.

О том, как и почему двухлетний мальчик оказался на железнодорожных путях без сопровождения взрослых — не сообщается. Полиция говорит, что устанавливает обстоятельства произошедшего. ЧП произошло в июне. Сегодня стало известно о смерти ребенка, которого врачи, по их словам, пытались спасти, борясь за его жизнь.

Ведется расследование по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта». Сообщается, что машинист грузового поезда, заметив ребенка на путях, применил экстренное торможение. Тогда ребенка доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Ранее КазТАГ сообщал, что в Карагандинской области под поезд попал двухлетний ребенок, получив серьезные травмы и попав в реанимацию.

Также жители станции, где произошло ЧП, поднимали вопрос об установке ограждений вдоль железнодорожных путей, вблизи которых расположены жилые дома.