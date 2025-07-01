Попавший под поезд двухлетний ребенок скончался в Караганде

О том, как и почему двухлетний мальчик оказался на железнодорожных путях без сопровождения взрослых — не сообщается. Полиция говорит, что устанавливает обстоятельства произошедшего. ЧП произошло в июне. Сегодня стало известно о смерти ребенка, которого врачи, по их словам, пытались спасти, борясь за его жизнь.