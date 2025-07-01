В Нижнем Новгороде задержали подростков, обстрелявших автобус с пассажирами

Нижегородские полицейские задержали компанию подростков, обстрелявших автобус с пассажирами в Советском районе областного центра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, в отделение полиции доставлены пятеро нижегородцев в возрасте от 15 до 21 года, их подозревают в хулиганстве.
Напомним, 29 июля подростки несколько раз выстрелили из пневматического оружия в автобус, перевозивший пассажиров. В результате 17-летний нижегородец получил травму и был доставлен в больницу, а 44-летний водитель автобуса обратился с заявлением в полицию.
Подозреваемые рассказали, что у них был конфликт с пострадавшим. В тот день они увидели, как парень садится в автобус на площади Советской, прицелились и несколько раз выстрелили в него из пневматического пистолета, а затем скрылись. В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.