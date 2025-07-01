В Нижнем Новгороде задержали подростков, обстрелявших автобус с пассажирами

Подозреваемые рассказали, что у них был конфликт с пострадавшим. В тот день они увидели, как парень садится в автобус на площади Советской, прицелились и несколько раз выстрелили в него из пневматического пистолета, а затем скрылись. В настоящее время расследование уголовного дела находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.