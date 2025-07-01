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СК Башкирии начал проверку гибели рабочего на предприятии по переработке

Следователи устанавливает обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

На предприятии по сбору и переработке отходов в Ишимбае произошел смертельный несчастный случай. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили в СК Башкирии.

По предоставленным данным, ЧП произошло 27 июня, когда в цехе предприятия упали на 42-летнего рабочего три тюка прессованного картона. Пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящий момент следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также опрашиваются работники и руководство организации. В ходе проверки ответственным за соблюдение правил безопасности лицам дадут правовую оценку.

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