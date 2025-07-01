В Забайкалье огонь охватил более 2,5 тысяч гектаров леса

По состоянию вечер 1 июля в Забайкалье действуют десять лесных пожаров, охватывающих территорию в 2,6 тысячи гектаров. Об этом КП-Иркутск сообщили в Министерстве природных ресурсов Забайкальского края.
— Семь пожаров находятся в труднодоступной авиазоне, где огонь распространился на 2,5 тысячи гектаров. Остальные три очага, общей площадью 100 гектаров, тушат наземные службы, — уточняют в пресс-службе ведомства.
Специалистам удалось потушить восемь пожаров на площади 6,1 тысячи гектаров, большая часть из которых приходится на авиационную зону. По прогнозам ведомства, все оставшееся пламя планируют полностью потушить завтра.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области объявили штурмовое предупреждение.