9-месячная девочка утонула в ванной, оставшись без присмотра

В Красноярском крае 9-месячная девочка утонула в ванной. Мать оставила свою дочь и двухлетнего сына в ванной и ушла на кухню мыть посуду. При этом женщина громко включила музыку. Об сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.