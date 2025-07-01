9-месячная девочка утонула в ванной, оставшись без присмотра

В Красноярском крае 9-месячная девочка утонула в ванной. Мать оставила свою дочь и двухлетнего сына в ванной и ушла на кухню мыть посуду. При этом женщина громко включила музыку. Об сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.
— Через какое-то время женщина услышала крики сына и вернулась в ванную комнату. Мать обнаружила, что её дочь лежит полностью в воде и не подаёт признаков жизни, — уточнили в ведомстве.
Отчаянная мать пыталась самостоятельно реанимировать младенца, а затем вызвала скорую помощь. Но врачам не удалось спасти девочку. По данному факту следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
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