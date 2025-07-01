Попросила сделать музыку потише: В Приднестровье накануне свадьбы жених бил невесту головой о колеса автомобиля, а потом бросил ее на обочине и уехал

Как выяснилось, ранним утром 29 июня девушка была трезвым водителем у компании друзей. В половине четвёртого утра ребята возвращались из Бендер в Тирасполь. Градус общения пьяных пассажиров набирал обороты, будущий супруг постоянно прибавлял звук на магнитофоне. Девушка была против. Конфликт из-за слишком громкой музыки накалялся. В какой-то момент жених попросил принять вправо. Автоледи остановила машину. Мужчина вытащил её из салона и начал тянуть за волосы. Потом стал бить головой о колёса.