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Попросила сделать музыку потише: В Приднестровье накануне свадьбы жених бил невесту головой о колеса автомобиля, а потом бросил ее на обочине и уехал

Потерпевшая написала заявление, по факту случившегося ведётся доследственная проверка.

Источник: Комсомольская правда

Хватал за волосы, бил головой о колёса машины и страшно ругался. Так в Тирасполе 33-летний жених обошёлся со своей 23-летней невестой. Теперь во взаимоотношениях несостоявшихся супругов разбираются милиционеры, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, ранним утром 29 июня девушка была трезвым водителем у компании друзей. В половине четвёртого утра ребята возвращались из Бендер в Тирасполь. Градус общения пьяных пассажиров набирал обороты, будущий супруг постоянно прибавлял звук на магнитофоне. Девушка была против. Конфликт из-за слишком громкой музыки накалялся. В какой-то момент жених попросил принять вправо. Автоледи остановила машину. Мужчина вытащил её из салона и начал тянуть за волосы. Потом стал бить головой о колёса.

Позже на трассе девушку подобрал таксист. Помог добраться в больницу. Медики вызвали сотрудников УВД г. Тирасполь. Потерпевшая написала заявление.

По факту случившегося ведётся доследственная проверка. Будет ли прощать невеста жениха, пока неизвестно…

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