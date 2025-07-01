ДФР накрыл организованную группу, которая незаконно проводила алкогольную детоксикацию

Сотрудники Комитета государственного контроля накрыли организованную группу, которая незаконно проводила алкогольную детоксикацию. Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства, орггруппа на протяжении двух лет оказывала деятельность по медикаментозному лечению абстинентного синдрома. Ее членами были граждане Беларуси и России, а сама деятельность осуществлялась без лицензии, без наличия зарегистрированного в установленном порядке медучреждения.
Фигуранты активно привлекали клиентов в соцсетях, выезжали к пациентам по их адресам. Средняя стоимость услуги составляла 200−250 рублей.
По оценкам правоохранителей, за два года деятельности сумма незаконного дохода, полученного фигурантами, превысила 100 тысяч долларов в эквиваленте. Возбуждено уголовное дело, организатором «медклиники» грозит до 7 лет лишения свободы.
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