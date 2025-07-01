ДФР накрыл организованную группу, которая незаконно проводила алкогольную детоксикацию

Сотрудники Комитета государственного контроля накрыли организованную группу, которая незаконно проводила алкогольную детоксикацию. Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства, орггруппа на протяжении двух лет оказывала деятельность по медикаментозному лечению абстинентного синдрома. Ее членами были граждане Беларуси и России, а сама деятельность осуществлялась без лицензии, без наличия зарегистрированного в установленном порядке медучреждения.