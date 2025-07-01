Минская фирма нелегально оказывала услуги по выводу из запоя

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Незаконная деятельность фирмы, которая без лицензии и регистрации оказывала услуги по лечению наркомании и алкогольной зависимости, пресечена в Минске, сообщили в Комитете государственного контроля Беларуси.
Преступной группой руководили граждане Беларуси и России. Как выяснили сотрудники Департамента финансовых расследований КГК, за два года фирма получила доход в особо крупном размере. Доказанная сумма незаконного дохода составила более 100 тысяч долларов в эквиваленте. В ведомстве не исключают, что реальная прибыль может быть больше.
Ее участники привлекали медицинских работников, которые выезжали к пациентам на дом. Выполнив «лечение», медработники принимали от граждан оплату за оказанную помощь, большая часть денег передавалась организаторам преступной схемы. Стоимость услуги в среднем составляла 200−250 рублей.
Для вывода из запоя и лечения наркозависимости фирма привлекала, как правило, бывших фельдшеров. В КГК отметили, что незаконная деятельность группы была своевременно и оперативно пресечена.
В отношении организаторов возбуждены уголовные дела за незаконную предпринимательскую деятельность, им может грозить до 7 лет лишения свободы.