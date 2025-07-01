Минская фирма нелегально оказывала услуги по выводу из запоя

Преступной группой руководили граждане Беларуси и России. Как выяснили сотрудники Департамента финансовых расследований КГК, за два года фирма получила доход в особо крупном размере. Доказанная сумма незаконного дохода составила более 100 тысяч долларов в эквиваленте. В ведомстве не исключают, что реальная прибыль может быть больше.