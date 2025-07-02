СК рассказал подробности об утонувшем в Каме 15-летнем мальчике в Прикамье

Подробности гибели 15-летнего мальчика, утонувшего в Каме, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идёт о трагедии, которая произошла днём 28 июня в Чердынском округе. Изначально сообщалось, что утонувшему ребёнку 11 лет, однако в СКР уточнили информацию, пояснив, что погибшему было 15 лет. Мальчик утонул 28 июня, однако найти его тело удалось только через два дня.
«Предварительно установлено, что в дневное время 28 июня 2025 года в Чердынском районе Пермского края 15-летний подросток утонул в реке Кама, купаясь без присмотра. 30 июня 2025 года тело несовершеннолетнего обнаружено спасателями. Предварительно, несовершеннолетний скончался в результате утопления», — рассказали подробности гибели ребёнка в СУ СКР по Пермскому краю.
Сейчас следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившейся трагедии. Они продолжают опрашивать свидетелей гибели. Уточняется, что назначено проведение судебных экспертиз.
«Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорят в СКР.
Сотрудники следственных органов в очередной раз напоминают, что несовершеннолетних нельзя оставлять одних у воды.