СК рассказал подробности об утонувшем в Каме 15-летнем мальчике в Прикамье

Речь идёт о трагедии, которая произошла днём 28 июня в Чердынском округе. Изначально сообщалось, что утонувшему ребёнку 11 лет, однако в СКР уточнили информацию, пояснив, что погибшему было 15 лет. Мальчик утонул 28 июня, однако найти его тело удалось только через два дня.