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Из Калининградской области отправят на родину 8 мигрантов

Из Калининградской области выдворят 8 мигрантов, нарушивших миграционные правила.

Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские вместе с сотрудниками УФСБ и Росгвардии устроили рейды по стройплощадкам, общежитиям и точкам общественного питания, во время которых обнаружили более двухсот правонарушений.

45 человек привлечены к ответственности за нарушение правил пребывания в РФ. Правила въезда или режима пребывания нарушили 146 мигрантов. Семерых поймали на незаконной трудовой деятельности. 11 иностранцам запрещён въезд на территорию России. Сумма штрафов, назначенных нарушителям, перевалила за полмиллиона.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить иностранцам работать курьерами.