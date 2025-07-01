На Айгирских скалах в Башкирии насмерть разбился 34-летний мужчина

В Белорецком районе Башкирии на Айгирских скалах насмерть разбился 34-летний мужчина. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, ЧП произошло в деревне Айгир. Обратившиеся к спасателям сообщили о мужчине, который упал с высоты на камни и не подает признаков жизни.
На место происшествия прибыл врач и спасатели. Медик констатировал смерть упавшего. В настоящий момент идут следственные мероприятия, после чего тело спустят с подножья скалы.
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