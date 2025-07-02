Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН по Петербургу

«Установлено, что заместитель начальника главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приобрел 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей», — говорится в сообщении.
При этом он, чтобы скрыть нажитое, регистрировал имущество на доверенных лиц. Законность дохода, на который было приобретено имущество, Мойсеенко подтвердить не смог.
По итогам проверки Генпрокуратура России направила в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга иск об обращении незаконно приобретенного Мойсеенко имущества в доход государства. Во вторник суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.
Сейчас Мойсеенко, курировавший строительство самого крупного следственного изолятора в России «Кресты-2», осужден на 18 лет лишения свободы за получение взяток на общую сумму свыше 700 миллионов рублей и организацию убийства своего подчиненного.