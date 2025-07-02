Суд изъял имущество экс-замначальника ГУФСИН по Петербургу

«Установлено, что заместитель начальника главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Мойсеенко приобрел 18 дорогостоящих объектов недвижимости и девять премиальных транспортных средств общей стоимостью более 100 миллионов рублей в России и 1,2 миллиона евро за границей», — говорится в сообщении.