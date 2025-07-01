На Украине заявили о наибольшем продвижении ВС РФ с начала года

По его данным, бойцы РФ больше всего продвинулись на новопавловском и красноармейском направлениях. Также значительное продвижение заметно в Сумской области. Отмечается, что в ВСУ сейчас наблюдается нехватка личного состава.
Ранее, 29 июня, стало известно об освобождении села Новоукраинка в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр».
Также 28 июня сообщалось, что бойцы группировки войск «Восток» освободили село Черновая Зирка.