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На Украине заявили о наибольшем продвижении ВС РФ с начала года

Москва, 1 июля — АиФ-Москва. В июне ВС РФ достигли наибольших с начала 2025 года темпов продвижения, российские военнослужащие взяли под контроль 556 квадратных километров территории, сообщает украинский ресурс DeepState.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, бойцы РФ больше всего продвинулись на новопавловском и красноармейском направлениях. Также значительное продвижение заметно в Сумской области. Отмечается, что в ВСУ сейчас наблюдается нехватка личного состава.

Ранее, 29 июня, стало известно об освобождении села Новоукраинка в ДНР. Населенный пункт взяли под контроль в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

Также 28 июня сообщалось, что бойцы группировки войск «Восток» освободили село Черновая Зирка.