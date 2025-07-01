Сообщается о гибели штурмана разбившегося Су-34. Опубликовано видео последних минут полета истребителя

Телеграм-канал Mash сообщает о гибели штурмана бомбардировщика Су-34, разбившегося в Нижегородской области. По данным канала, после катапультирования член экипажа неудачно приземлился на дерево, получив тяжелые закрытые травмы. Прибывшие на место спасатели передали его медикам, однако спасти жизнь мужчины не удалось.