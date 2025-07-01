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Сообщается о гибели штурмана разбившегося Су-34. Опубликовано видео последних минут полета истребителя

В Нижегородской области бомбардировщик Су-34 потерпел крушение. По данным Mash, штурман погиб после неудачного приземления.

Телеграм-канал Mash сообщает о гибели штурмана бомбардировщика Су-34, разбившегося в Нижегородской области. По данным канала, после катапультирования член экипажа неудачно приземлился на дерево, получив тяжелые закрытые травмы. Прибывшие на место спасатели передали его медикам, однако спасти жизнь мужчины не удалось.

Эту же информацию подтвердил и связанный с авиацией телеграм-канал Fighterbomber.

«Сегодня в Нижегородской области из-за невыхода одной из основных стоек шасси произошла катастрофа самолёта Су-34. Штурман погиб», — говорится в сообщении канала.

Fighterbomber также публикует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлены последние минуты полета бомбардировщика Су-34, потерпевшего крушение в Нижегородской области.

На кадрах видно, как Су-34 совершает пролет на низкой высоте. Отчетливо заметно, что одна из основных стоек шасси не вышла. По всей видимости, пилоты предпринимали попытки выпустить ее с помощью маневров, но безуспешно.

Официального подтверждения информации о гибели штурмана от Минобороны или других ведомств на данный момент не поступало.