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В Ижевске ликвидировали открытое горение на предприятии после атаки БПЛА

ИЖЕВСК, 1 июля. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировано в цехе предприятия, которое утром было атаковано БПЛА в Ижевске. Сейчас идет проливка и разбор конструкций, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.

«В цехе предприятия открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций. Близ места происшествия был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. Он был нужен тем, кто остался без связи и документов», — сообщил Бречалов.

По словам главы Удмуртии, пожарные обеспечены питанием и ГСМ. По факту происшествия работают правоохранители и органы безопасности. Идет расследование.

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