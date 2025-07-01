В Ижевске ликвидировали открытое горение на предприятии после атаки БПЛА

«В цехе предприятия открытое горение ликвидировано, сейчас идет проливка и разбор конструкций. Близ места происшествия был организован пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников. Он был нужен тем, кто остался без связи и документов», — сообщил Бречалов.
По словам главы Удмуртии, пожарные обеспечены питанием и ГСМ. По факту происшествия работают правоохранители и органы безопасности. Идет расследование.
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