Украина теряет территорию и с тревогой следит за развитием российского ВПК: главное об СВО на 1 июля

Генштаб ВСУ впервые признал частичные потери территорий в Сумской области.
Утром 1 июля Ижевск подвергся атаке украинских беспилотников. В результате удара дрона по промышленному предприятию погибли три человека, 35 госпитализированы.
Кроме того, стало известно, что за июнь ВС РФ освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в Харьковской и Сумской областях Украины. В последней Генштаб ВСУ признал потерю части региона.
Также за продвижением российских военных в Сумской области пристально следят американские власти. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп. А в Киеве беспокоятся быстрым развитием российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Главное о спецоперации на Украине к 1 июля — в материале URA.RU.
Дроны ВСУ атаковали Удмуртию.
Промышленный объект в Ижевске подвергся атаке украинских БПЛА утром 1 июля. В результате инцидента на территории предприятия возникли пожары, персонал был эвакуирован. По данным главы Удмуртской Республики Александра Бречалова, в результате утренней атаки ВСУ на Ижевск трое человек погибли. Еще 35 получили различные ранения. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Лютый" над Ижевском: атака ВСУ в Удмуртии глазами очевидцев. Фото, видео.
Главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов заявил, что ВСУ атаковали Ижевск модернизированными БПЛА «Лютый». По его словам, эта модель относится к числу наиболее часто применяемых украинских дронов.
Семьям погибших в результате украинской атаки в Ижевске будет выплачено по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести ранений, будет предоставлена компенсация в размере от 300 до 600 тысяч рублей. Также стало известно, что пострадавших в результате ударов украинских дронов доставят в Москву спецбортом МЧС.
ВС РФ освободили в июне 13 сел в трех регионах.
Подразделения российской армии в июне 2025 года взяли под контроль 13 населенных пунктов, расположенных на территории ДНР, а также в Сумской и Харьковской областях Украины. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Продвижение ВС РФ в ЛНР связано с ходом СВО.
Продвижение российских войск на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) связано с динамикой специальной военной операции (СВО) и стратегическими целями, сформулированными руководством России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля отреагировал на вчерашнее заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о полном освобождении территории российскими войсками.
Сумская область: заявления Генштаба ВСУ и Трампа.
Американские власти внимательно следят за продвижением ВС РФ в Сумской области, заявил ТрампФото: Official White House / Shealah Craighead.
Генштаб ВСУ впервые признал потерю части Сумской области. Из карты, опубликованной ведомством в соцсетях, следует, что украинские войска не контролируют районы населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере региона. Хотя еще накануне эти территории значились под контролем ВСУ.
Власти США пристально мониторят обстановку в Сумской области Украины в свете появившихся сообщений о вероятном наступлении российских подразделений на данной территории. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
Кроме того, в Сумской области военнослужащие российской группировки войск «Север» нанесли существенный урон спецназу ГУР «Химера». Поражение было нанесено как в живой силе, так и в технике. Также в результате атаки российского дрона была уничтожена американская бронемашина International MaxxPro, которую использовали украинские военные.
На Украине обеспокоены быстрым развитием ВПК России.
В настоящее время оборонная промышленность России развивается стремительно быстрее, чем раньше. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.
«По нашим данным, Россия развивает ее быстрее, чем когда-либо в годы холодной войны, Советского Союза, я имею в виду, советские темпы развития оборонной индустрии», — сказал Тихий в интервью CNN. Он добавил, что подобное стремительное развитие серьезно беспокоит Киев.
Ситуация на других участках фронта.
Курское направление.
ВС России на курском направлении ликвидировали зарубежную военную технику, которая представляла угрозу для российских военнослужащих. Как сообщил один из военнослужащих с позывным Зяба, для вывода из строя вражеских машин был применен беспилотник с оптоволоконной системой управления. В результате техника была остановлена и загорелась, не успев преодолеть даже пяти метров.
ДНР.
Сотрудники ФСБ рассказали, что в мае прошлого года была обнаружена кустарная лаборатория по синтезу синильной кислоты. Ее нашли на позициях, оставленных украинскими военными. Помимо лаборатории, в октябре 2024 года на этой же территории был обнаружен схрон с емкостями, содержащими хлорпикрин — еще одно отравляющее вещество.
Херсонское направление.
Расчет БПЛА войсковой группировки «Днепр» при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» ликвидировал самоходную артиллерийскую установку (САУ) украинских военных, находившуюся на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает Пятый канал. Через несколько минут после обнаружения САУ была ликвидирована.