Украина теряет территорию и с тревогой следит за развитием российского ВПК: главное об СВО на 1 июля

Семьям погибших в результате украинской атаки в Ижевске будет выплачено по 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим, в зависимости от степени тяжести ранений, будет предоставлена компенсация в размере от 300 до 600 тысяч рублей. Также стало известно, что пострадавших в результате ударов украинских дронов доставят в Москву спецбортом МЧС.