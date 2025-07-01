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Сына главы азербайджанкой диаспоры задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена Мутвалы Шыхлински. Он является сыном главы азербайджанской диаспоры на Урале и владельца торгового центра Шахина Шыхлински. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил E1.ru.

В Екатеринбурге рядом с торговым центром «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена Мутвалы Шыхлински. Он является сыном главы азербайджанской диаспоры на Урале и владельца торгового центра Шахина Шыхлински. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил E1.ru.

— У «Гелендвагена» Мутвалы с номером 500 прострелены стекла… задержания могут быть связаны с убийствами Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011 году. Силовики ищут заказчика, и к Шыхлински появились вопросы, — передает Telegram-канал.

27 июня в Екатеринбурге силовики провели масштабную операцию по задержанию группы азербайджанцев. Среди них искали подозреваемого в убийстве торговца, которое произошло в 2001 году. В ходе проверок двое мужчин скончались.

1 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Бакира Сафарова — четвертого фигуранта преступной группы по делу об убийствах. В пресс-службе Свердловского областного суда отметили, что следствие сразу просило арест для обвиняемого. «Вечерняя Москва» рассказала, что последовало за арестами и как на них отреагировала азербайджанская сторона.