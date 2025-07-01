Сына главы азербайджанкой диаспоры задержали в Екатеринбурге

— У «Гелендвагена» Мутвалы с номером 500 прострелены стекла… задержания могут быть связаны с убийствами Юниса Пашаева в 2001 году и Икрама Гаджиева в 2011 году. Силовики ищут заказчика, и к Шыхлински появились вопросы, — передает Telegram-канал.