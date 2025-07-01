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Появилось видео задержания главы азербайджанской диаспоры на Урале

Появилось видео задержания главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского в Екатеринбурге.

Появилось видео задержания главы азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлинского в Екатеринбурге. Видео опубликовало издание E1.ru.

О задержании бизнесмена, владельца крупного торгового центра, стало известно вечером 1 июля.

На кадрах видно, как спецназ остановил «Гелендваген» Шыхлинского прямо на пешеходном переходе.

Силовики вытащили Шыхлинского из автомобиля и надели наручники. Также спецназ задержал его сына — адвоката Мутвали Шыхлинского. При этом он заявляет, что родился в Екатеринбурге, а также спрашивает, что случилось.

По данным источника издания, сына Шыхлинского позже отпустили после опроса, а самого бизнесмена арестовали.

Ранее также сообщалось, что в Воронеже силовики задержали совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова и главу азербайджанской диаспоры в регионе. Его особняк спецназу пришлось брать штурмом.