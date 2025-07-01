12-летний мальчик погиб, повторив опасный тренд из соцсетей

В Великобритании произошла трагическая гибель 12-летнего Себастьяна Цизмана, который попробовал опасный челлендж из социальных сетей. Инцидент случился в день крестин его младшего брата. По данным Daily Mail, мальчик участвовал в игре «собачий кайф», которая привела к остановке дыхания. Несмотря на попытки медиков спасти ребенка, он скончался в больнице.
Мать Себастьяна, Касия Цизман, обратилась к другим родителям с предупреждением: «Соцсети совершенно бесконтрольны. Они зарабатывают деньги, и им все равно. Надеюсь, что наша потеря поможет осознать опасность. Проверяйте телефоны своих детей, пока не стало слишком поздно».
Это не первый случай гибели детей из-за подобных трендов. В 2022 году четверо британских подростков — Исаак Кеневан (13 лет), Арчи Баттерсби (12 лет), Джулиана Суини и Майя Уолш (по 14 лет) — погибли, повторив тот же челлендж. Их родители подали в суд на соцсеть, но проблема остается актуальной.
Эксперты призывают ужесточить контроль над контентом в соцсетях, а родителей — внимательнее следить за активностью детей в интернете.