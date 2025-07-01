12-летний мальчик погиб, повторив опасный тренд из соцсетей

Это не первый случай гибели детей из-за подобных трендов. В 2022 году четверо британских подростков — Исаак Кеневан (13 лет), Арчи Баттерсби (12 лет), Джулиана Суини и Майя Уолш (по 14 лет) — погибли, повторив тот же челлендж. Их родители подали в суд на соцсеть, но проблема остается актуальной.