Ранее из района населённого пункта Дарьино в Курской области была эвакуирована трофейная немецкая боевая машина — танк Leopard 2A6, который до этого стоял на вооружении ВСУ. По данным Минобороны России, техника была обезврежена ещё зимой благодаря профессиональной работе оператора FPV-дрона из состава Тульских десантников.