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В курском приграничье дрон ВСУ атаковал автомобиль, водитель погиб на месте

В посёлке Глушково Курской области в результате атаки вражеского дрона на гражданский автомобиль погиб 59-летний водитель. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Окажем семье всю необходимую помощь», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн подчеркнул, что обстановка в приграничных зонах остаётся крайне напряжённой и опасной. Он призвал местных жителей воздержаться от поездок в эти районы и беречь себя.

Ранее из района населённого пункта Дарьино в Курской области была эвакуирована трофейная немецкая боевая машина — танк Leopard 2A6, который до этого стоял на вооружении ВСУ. По данным Минобороны России, техника была обезврежена ещё зимой благодаря профессиональной работе оператора FPV-дрона из состава Тульских десантников.

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