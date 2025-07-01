СМИ: Спецназ взял штурмом особняк смотрящего от азербайджанской диаспоры в Воронеже

Вместе с тем в Сети появились видеоролики, на которых спецназ якобы штурмует особняк Халилова и кладет его лицом в пол. Кроме того, в СМИ утверждают, что предприниматель также является смотрящим от азербайджанской диаспоры по Воронежской области, передает «MK».