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СМИ: Спецназ взял штурмом особняк смотрящего от азербайджанской диаспоры в Воронеже

В Воронеже сотрудники спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает «МК».

В Воронеже сотрудники спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает «МК».

Вместе с тем в Сети появились видеоролики, на которых спецназ якобы штурмует особняк Халилова и кладет его лицом в пол. Кроме того, в СМИ утверждают, что предприниматель также является смотрящим от азербайджанской диаспоры по Воронежской области, передает «MK».

Более подробной информации и официального подтверждения произошедшего на момент публикации материала не поступало.

Вечером того же дня стало известно, что в Екатеринбурге рядом с торговым центром «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена Мутвалы Шыхлински. Он является сыном главы азербайджанской диаспоры на Урале и владельца торгового центра Шахина Шыхлински.