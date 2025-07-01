СМИ: Спецназ взял штурмом особняк смотрящего от азербайджанской диаспоры в Воронеже

В Воронеже сотрудники спецназа Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали совладельца крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсифа Халилова. Об этом во вторник, 1 июля, сообщает «МК».
Вместе с тем в Сети появились видеоролики, на которых спецназ якобы штурмует особняк Халилова и кладет его лицом в пол. Кроме того, в СМИ утверждают, что предприниматель также является смотрящим от азербайджанской диаспоры по Воронежской области, передает «MK».
Более подробной информации и официального подтверждения произошедшего на момент публикации материала не поступало.
Вечером того же дня стало известно, что в Екатеринбурге рядом с торговым центром «Баку Плаза» задержали азербайджанского бизнесмена Мутвалы Шыхлински. Он является сыном главы азербайджанской диаспоры на Урале и владельца торгового центра Шахина Шыхлински.