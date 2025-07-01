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СК: главу курского муниципалитета задержали по делу о незаконной миграции

В доме подозреваемого силовики провели обыск.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители задержали руководителя одного из муниципалитетов Льговского района, он подозревается в организации незаконной миграции и превышении полномочий, сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Курской области.

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2024 года чиновник организовал нелегальное пребывание пяти иностранцев в РФ, предоставив им фиктивную документацию, подтверждающую их доход. В отношении главы муниципалитета завели уголовное дело по двум статьям — об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

«Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили следователи.

В ведомстве также рассказали, что по месту жительства подозреваемого провели обыск.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали сотрудников отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода, они подозреваются в том, что за деньги позволяли нарушителям миграционного законодательства беспрепятственно покидать Россию.