СК: главу курского муниципалитета задержали по делу о незаконной миграции

Правоохранители задержали руководителя одного из муниципалитетов Льговского района, он подозревается в организации незаконной миграции и превышении полномочий, сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Курской области.
По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2024 года чиновник организовал нелегальное пребывание пяти иностранцев в РФ, предоставив им фиктивную документацию, подтверждающую их доход. В отношении главы муниципалитета завели уголовное дело по двум статьям — об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).
«Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — сообщили следователи.
В ведомстве также рассказали, что по месту жительства подозреваемого провели обыск.
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали сотрудников отдела полиции в аэропорту Нижнего Новгорода, они подозреваются в том, что за деньги позволяли нарушителям миграционного законодательства беспрепятственно покидать Россию.