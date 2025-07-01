СК: главу курского муниципалитета задержали по делу о незаконной миграции

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2024 года чиновник организовал нелегальное пребывание пяти иностранцев в РФ, предоставив им фиктивную документацию, подтверждающую их доход. В отношении главы муниципалитета завели уголовное дело по двум статьям — об организации незаконной миграции с использованием служебного положения (п. «б» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) и о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).