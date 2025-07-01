МЧС: на Волхонском шоссе в Петербурге загорелся автобус

На Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге загорелся автобус. Спасателям потребовалось около получаса, чтобы полностью ликвидировать пожар, сообщили в городском управлении МЧС РФ.
В Telegram-канале ведомства указано, что сигнал о пожаре в Московском районе на Волхонском шоссе был получен в 18:32 по московскому времени.
В сообщении говорится, что огнем была охвачена вся площадь автобуса. Пожар был полностью потушен к 19:01. В тушении участвовали десять сотрудников МЧС и две единицы пожарной техники.
Сведения о пострадавших не поступали.
Ранее сообщалось, что в Москве потушили возгорание в металлическом контейнере.