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МЧС: на Волхонском шоссе в Петербурге загорелся автобус

В результате происшествия никто не пострадал.

На Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге загорелся автобус. Спасателям потребовалось около получаса, чтобы полностью ликвидировать пожар, сообщили в городском управлении МЧС РФ.

В Telegram-канале ведомства указано, что сигнал о пожаре в Московском районе на Волхонском шоссе был получен в 18:32 по московскому времени.

В сообщении говорится, что огнем была охвачена вся площадь автобуса. Пожар был полностью потушен к 19:01. В тушении участвовали десять сотрудников МЧС и две единицы пожарной техники.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее сообщалось, что в Москве потушили возгорание в металлическом контейнере.