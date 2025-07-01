В США назвали самую большую ошибку Европы в ее стремлении вооружиться до зубов

По данным газеты, модернизация вооруженных сил ЕС осложняется так называемой «европейской проблемой координации»: децентрализованное принятие решений приводит к конкуренции стран за оборонные контракты и росту расходов. Кроме того, текущая политика ЕС начинает напоминать «военный кейнсианизм», при котором расходы на армию рассматриваются как способ поддержки экономического роста. Однако такой подход, по данным газеты, не позволит Евросоюзу ни выработать общую стратегию безопасности, ни занять место мировой «суперсилы».