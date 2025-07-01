В США назвали самую большую ошибку Европы в ее стремлении вооружиться до зубов

Стремительное перевооружение Европы может стать исторической ошибкой.
Европейский союз может столкнуться с серьезными экономическими последствиями из-за стремительного роста военных расходов на оборону и недостаточной координации между странами-членами. Об этом сообщает газета New York Times.
«Фокус на обороне в ущерб всему остальному рискует повести Европейский союз не вперед, а назад. Стремительное перевооружение может стать исторической ошибкой, а не большим прорывом», — говорится в статье New York Times.
По данным газеты, модернизация вооруженных сил ЕС осложняется так называемой «европейской проблемой координации»: децентрализованное принятие решений приводит к конкуренции стран за оборонные контракты и росту расходов. Кроме того, текущая политика ЕС начинает напоминать «военный кейнсианизм», при котором расходы на армию рассматриваются как способ поддержки экономического роста. Однако такой подход, по данным газеты, не позволит Евросоюзу ни выработать общую стратегию безопасности, ни занять место мировой «суперсилы».
В итоге Европа, наоборот, может столкнуться с угрозой замедления темпов экономического восстановления. Это, в свою очередь, может осложнить ее способность конкурировать с другими государствами на мировой арене.
Ранее страны НАТО приняли решение увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году, что, по оценкам экспертов, может привести к росту государственного долга и долговому кризису в странах ЕС. Для выполнения новых стандартов европейским государствам потребуется почти утроить оборонные затраты.