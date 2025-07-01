Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Ижевск выросло до 42

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ижевск пострадали 42 человека, еще трое погибли. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ижевск пострадали 42 человека, еще трое погибли. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

— В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР (пунктах временного размещения — прим. «ВМ»), а также на месте происшествия, — говорится в Telegram-канале главы региона.

Изначально сообщалось о трех погибших и 35 госпитализированных.

1 июля глава Удмуртии сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинскими БПЛА. Позже стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск двумя беспилотниками типа «Лютый». Также в Ижевске начала работать горячая линия после произошедшего на местном заводе взрыва.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше