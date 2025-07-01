Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Ижевск выросло до 42

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Ижевск пострадали 42 человека, еще трое погибли. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
— В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР (пунктах временного размещения — прим. «ВМ»), а также на месте происшествия, — говорится в Telegram-канале главы региона.
Изначально сообщалось о трех погибших и 35 госпитализированных.
1 июля глава Удмуртии сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинскими БПЛА. Позже стало известно, что в результате атаки есть пострадавшие. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Ижевск двумя беспилотниками типа «Лютый». Также в Ижевске начала работать горячая линия после произошедшего на местном заводе взрыва.