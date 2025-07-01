Марочко: ВС РФ закрепились на окраинах Серебрянки в ДНР

Ранее Марочко сообщал, что в июне 2025 года российские военные освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Сумской и Харьковской областях Украины. По его словам, под контроль России перешли Алексеевка, Андреевка, Водолаги, Кондратовка, Яблоновка и Новониколаевка в Сумской области, Московка, Долгенькое, Новая Кругляковка и Петровское в Харьковской области, а также Редкодуб, Заря и Дылеевка в ДНР. Марочко добавил, что армия России наносила удары по украинским военным объектам и инфраструктуре, уничтожая технику и личный состав противника, создавая буферную зону между Россией и Украиной.