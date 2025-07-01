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Марочко: ВС РФ закрепились на окраинах Серебрянки в ДНР

Российские военные полностью закрепились на западных окраинах Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко заявил, что продвижение российских войск в Серебрянке дается нелегко.

Российские военные полностью закрепились на западных окраинах Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас, на данный момент, продвижение в Серебрянке есть. Оно [идет] небольшими темпами. На западных окраинах Серебрянки мы уже на 100% закрепились», — заявил Марочко во время прямого эфира во «ВКонтакте», ссылаясь на данные с линии фронта. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что продвижение российских подразделений осложняется рельефом местности и тем, что украинские силы продолжают удерживать часть стратегических высот.

Ранее Марочко сообщал, что в июне 2025 года российские военные освободили 13 населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, Сумской и Харьковской областях Украины. По его словам, под контроль России перешли Алексеевка, Андреевка, Водолаги, Кондратовка, Яблоновка и Новониколаевка в Сумской области, Московка, Долгенькое, Новая Кругляковка и Петровское в Харьковской области, а также Редкодуб, Заря и Дылеевка в ДНР. Марочко добавил, что армия России наносила удары по украинским военным объектам и инфраструктуре, уничтожая технику и личный состав противника, создавая буферную зону между Россией и Украиной.