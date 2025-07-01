Жительница белгородского поселка ранена осколками дрона ВСУ. Фото

Атаки беспилотников на гражданские объекты в Белгородской области происходят не впервые. 10 июня украинский дрон уже поражал кафе «Вкусная планета» в поселке Пролетарский, тогда пострадали как минимум два человека, а также были повреждены здания и автомобили. Ранее в тот же день дрон атаковал автозаправку в Белгороде, где погиб один человек.