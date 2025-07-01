Главу азербайджанской диаспоры Шыхлински задержали в Екатеринбурге

Напомним, 27 июня Следственный комитет по Свердловской области объявил о задержании в Екатеринбурге шести человек, подозреваемых в совершении убийств. По данным следствия, эти лица являлись членами этнической криминальной группировки, которая в 2001, 2010 и 2011 годах совершила серию покушений и убийств.