Главу азербайджанской диаспоры Шыхлински задержали в Екатеринбурге

Руководитель азербайджанской общины в Екатеринбурге Шахин Шыхлински был взят под стражу во вторник, 1 июля. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«Да, его задержали», — отметил собеседник агентства.
Напомним, 27 июня Следственный комитет по Свердловской области объявил о задержании в Екатеринбурге шести человек, подозреваемых в совершении убийств. По данным следствия, эти лица являлись членами этнической криминальной группировки, которая в 2001, 2010 и 2011 годах совершила серию покушений и убийств.
Пятеро из задержанных были помещены под стражу по решению суда.
Ранее сообщалось, что вызванному в МИД РФ послу Азербайджана Рахману Мустафаеву был заявлен протест из-за недружественных действий со стороны Баку.