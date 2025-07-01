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Главу азербайджанской диаспоры Шыхлински задержали в Екатеринбурге

СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщил о задержании в Екатеринбурге шести человек, подозреваемых в совершении убийств.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель азербайджанской общины в Екатеринбурге Шахин Шыхлински был взят под стражу во вторник, 1 июля. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Да, его задержали», — отметил собеседник агентства.

Напомним, 27 июня Следственный комитет по Свердловской области объявил о задержании в Екатеринбурге шести человек, подозреваемых в совершении убийств. По данным следствия, эти лица являлись членами этнической криминальной группировки, которая в 2001, 2010 и 2011 годах совершила серию покушений и убийств.

Пятеро из задержанных были помещены под стражу по решению суда.

Ранее сообщалось, что вызванному в МИД РФ послу Азербайджана Рахману Мустафаеву был заявлен протест из-за недружественных действий со стороны Баку.