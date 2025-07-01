Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

На ролике видно, как на парковке рядом с неустановленным объектом находятся более 15 человек. После серии хлопков люди, подняв крики, устремляются в сторону укрытий. Спустя несколько секунд вдали, примерно в 200−300 метрах от них, прогремел взрыв и возникла яркая вспышка. «Когда начали звучать хлопки, россияне с криками пытаются спастись, убежав в сторону. Через несколько секунд примерно в 200−300 метрах от них происходит мощный взрыв, сопровождающийся огненной вспышкой», — отмечается в сообщении telegram-канала «Ижевская Голубятня».