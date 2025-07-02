Власти Краснодара предупредили о фейковых письмах из администрации

В мэрии Краснодара сообщили о рассылке злоумышленниками поддельных электронных писем от имени администрации.
«Эти сообщения маскируются под официальные приглашения на онлайн-мероприятия, якобы отправленные мэром города Евгением Наумовым», — сообщили в МЦУ столицы Кубани.
Аферисты не только имитируют письма от главы города Евгения Наумова, а также рассылают ложные уведомления и совершают телефонные звонки, чтобы обмануть граждан.
Пресс-служба администрации Краснодара призывает горожан быть бдительными и проверять подлинность любой информации. Не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам и разглашать персональные данные. В случае обнаружения признаков мошенничества необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.