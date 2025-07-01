В ООН не стали молчать узнав о разногласиях РФ и Азербайджана

Ранее Азербайджан открыто выступил против РФ, раскрыв связи с Украиной.
Представители Североатлантического альянса в курсе о возросших недопониманиях между Азербайджаном и Россией. Об этом заявили в офисе генерального секретаря ООН.
«ООН в курсе возросшей напряженности между РФ и Азербайджаном. Надеемся на урегулирование путем дипломатии», — представителей альянса цитирует РИА Новости.
Ранее Азербайджан перестал скрывать связь с Киевом. В стране задержали российских IT-специалистов и журналистов, отмечает «Национальная служба новостей». В Госдуме призвали к жестким мерам. Позже появились кадры задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Сейчас послу Азербайджана в России заявлен протест.