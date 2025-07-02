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На Урале суд рассмотрел дело водителя автобуса, насмерть сбившего пешехода

В Каменске-Уральском вынесли приговор водителю, виновному в смертельном ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор водителю автобуса, который насмерть сбил пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Трагедия произошла утром 1 июня 2024 года. Тогда, водитель автобуса «ПАЗ» следовал по маршруту «Городская больница № 7 — поселок Силикатный». На улице Коммунальной рядом с домом № 24 он сбил 65-летнего мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу. С травмами мужчину доставили в больницу, позже он скончался.

— В ходе следствия было установлено, что водитель автобуса Игорь Ганин выехал на полосу для встречного движения и не предоставил преимущество пешеходу, — уточнили в инстанции.

На водителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе заседания мужчина не признал вину. Он заявил, что в момент аварии почувствовал себя плохо и потерял сознание.

Суд признал мужчину виновным. Уральцу назначили три года колонии-поселения. Также его лишили права управления транспортными средствами на два года и десять месяцев.