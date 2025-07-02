На Урале суд рассмотрел дело водителя автобуса, насмерть сбившего пешехода

Трагедия произошла утром 1 июня 2024 года. Тогда, водитель автобуса «ПАЗ» следовал по маршруту «Городская больница № 7 — поселок Силикатный». На улице Коммунальной рядом с домом № 24 он сбил 65-летнего мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу. С травмами мужчину доставили в больницу, позже он скончался.