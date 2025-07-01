Появились кадры задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

По словам источника агентства в силовой среде, Шыхлински-старший может подозреваться в организации убийств и покушения в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этих преступлениях ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана. Никто из них не признает свою вину. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.