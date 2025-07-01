Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились кадры задержания лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге

Задержание лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински произошло возле торгового центра Baku Plaza. URA.RU публикует кадры со спецоперации.

Задержанием, по предварительным данным, занимаются сотрудники ФСБ и СКР.

Задержание лидера азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахина Шыхлински произошло возле торгового центра Baku Plaza. URA.RU публикует кадры со спецоперации.

По предварительным данным, задержанием Шыхлински якобы занимаются сотрудники ФСБ и СКР. Сына Шыхлински — Мутвалы — положили лицом в землю. Окна черного Mercedes, принадлежащего семье, разбили.

По словам источника агентства в силовой среде, Шыхлински-старший может подозреваться в организации убийств и покушения в 2001, 2010 и 2011 годах. По подозрению в этих преступлениях ранее арестовали пятерых уроженцев Азербайджана. Никто из них не признает свою вину. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.