Бывшему вице-мэру Воронежа не удалось отменить приговор за мошенничество

Уголовное дело против Юрия Бавыкина возбудило и расследовало управление СКР по Воронежской области. По версии следствия, перед выборами в 2020 году на тот момент глава управы и его заместительница Светлана Васькова получили 7 млн руб. от кандидатов в гордуму и облдуму Воронежа. За эти деньги чиновники якобы обещали добиться их победы, но в итоге ничего не сделали. Однако все давшие чиновникам деньги кандидаты избрались в парламенты. Бавыкин вину не признал.