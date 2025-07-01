В Ростове на Казахской во время пожара в квартире пострадал мужчина

В Ростове-на-Дону произошел пожар в квартире по адресу улице Казахская, 71 А. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 1 июля.
По предварительной информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в 20:03. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Тем временем огонь стремительно распространялся по территории жилища. Прибывшие пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Уже к 20:33 огнеборцы полностью ликвидировали пламя.
— Пострадал мужчина, личность устанавливается. Он отправился продуктами горения, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
На месте работали семь единиц спецтехники и 20 спасателей. Причины пожара устанавливаются.
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