В действиях РФ усмотрели четкий сигнал для Японии

«Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям», — приводит издание слова из своей публикации. По данным Sohu, российские вооруженные силы продемонстрировали способность действовать с разных баз на Дальнем Востоке, отрабатывая взаимодействие на Камчатке. Таким образом, даже при гипотетической атаке на главную базу ТОФ во Владивостоке флот сохранит потенциал для контрудара.