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Четверых россиян, задержанных в Баку, арестовали на четыре месяца

Четверых россиян, задержанных в Баку, суд арестовал на четыре месяца. Они подозреваются в транзите наркотиков из Ирана, распространении их через Интернет, а также в киберпреступности.

Источник: Life.ru

На опубликованных азербайджанскими СМИ кадрах видно, что задержанные были избиты — с гематомами, синяками и следами крови.

Сейчас в суде продолжается процесс определения меры пресечения для задержанных. По информации SHOT, среди них есть российские IT-специалисты, а именно разработчик Дмитрий Безуглый и сооснователь онлайн-сервиса химчистки Airo Антон Драчёв.

Ранее сообщалось об аресте в Баку Игоря Картавых, главы Sputnik Азербайджан, и Евгения Белоусова, шеф-редактора издания. Им предъявлены обвинения в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, якобы полученного преступным путём. Срок задержания под стражей — четыре месяца.