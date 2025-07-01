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Суд в Баку арестовал двоих россиян, задержанных по делу о наркоторговле

По подозрению в транзите наркотиков из Ирана в Азербайджане задержали восемь граждан РФ.

Источник: Аргументы и факты

Суд в Баку постановил отправить под стражу двоих из восьми граждан России, которые, по данным азербайджанской стороны, якобы связаны с транзитом наркотиков из Ирана и с киберпреступностью, пишет местное агентство АПА.

«В Сабаильском районном суде в отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца», — говорится в сообщении.

Ранее в Азербайджане сообщили о задержании членов двух организованных преступных группировок, которые якобы причастны к транзиту наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Отмечалось, что все они являются гражданами России.