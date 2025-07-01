Кавказец разбил голову москвичу и прокатил его с друзьями на капоте

Уроженец Дагестана разбил голову жителю Москвы в центре столицы, а затем вместе со знакомым прокатил его друзей на капоте такси. Об этом пишет Readovka во вторник, 1 июля.
По информации телеграм-канала, гость столицы что-то не поделил с прохожими в центре. По словам пострадавших, все началось, когда ребята рано утром подошли к плачущей девушке.
После этого к ним якобы подбежал кавказец, который ни с того ни с сего ударил в голову одного из мужчин, многодетного отца. Парень упал и пробил голову о плитку.
Когда дагестанца попытались задержать друзья пострадавшего, он начал от них убегать и сел на пассажирское сидение к своему приятелю в машину такси.
Друзья сильно стремились уйти от свидетелей нападения, поэтому просто взяли и начали давить мужчин — они прокатили обоих на капоте на полкилометра.
По данным канала, дагестанца арестовали на 10 суток за нападение на многодетного отца. Также против него собираются завести дело.
За то, что москвичи оказались на капоте и нарушали безопасность дорожного движения, пытаясь остановить преступника, их тоже оштрафовали на тысячу рублей.
Ранее сообщалось, что в городе-спутнике Волгограда — Волжском — многочисленные наряды полиции прибыли к одному из огромных цыганских особняков во вторник, 1 июля.