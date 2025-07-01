В Курской области скончалась эвакуированная из приграничья ветеран Войтова

Эвакуированная из курского приграничья ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Войтова скончалась на 100-м году жизни, заявил в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По словам Хинштейна, Войтова не дожила до своего столетия полгода. С ее уходом в Курской области осталось всего 27 живых фронтовиков.
«Сегодня проводили в последний путь фронтовичку, почетного гражданина Кореневского района Клавдию Дмитриевну Войтову… Клавдия Дмитриевна — женщина-легенда, истинный герой и невероятный пример доблести и мужества», — написал врио главы региона.
Также Хинштейн рассказал, что в 1942 году Войтова в 17 лет ушла на фронт санитарным инструктором. Она участвовала в битве за Сталинград, Курской битве, дойдя в итоге до самого Берлина. Была награждена двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».