В Курской области скончалась эвакуированная из приграничья ветеран Войтова

Также Хинштейн рассказал, что в 1942 году Войтова в 17 лет ушла на фронт санитарным инструктором. Она участвовала в битве за Сталинград, Курской битве, дойдя в итоге до самого Берлина. Была награждена двумя орденами Красной звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».