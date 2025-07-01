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Рабочий фабрики по производству хлопьев заживо сгорел в печи

В США на фабрике по изготовлению хлопьев мужчина попал внутрь функционирующего промышленного оборудованья и получил смертельные ожоги. Спасательные службы прибыли на место незамедлительно, однако было уже поздно — тело работяги обнаружили без малейших признаков жизни, сообщает People.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл на заводе Gilster-Mary Lee в городе Перривилль, штат Миссури. Официальная информация подтвердила гибель рабочего — гражданина Гватемалы, 38-летнего Николаса Лопеса Гомеса, трудившегося на фабрике под именем Эдварда Авила. Предварительно установлено, что несчастье произошло в результате чистки печи. По какой причине мужчина очутился внутри работающей установки, пока остаётся вопросом.

Ранее Life.ru сообщал о подростке, который отравился в гостях у бабушки и умер. Его пятилетнего брата с теми же симптомами госпитализировали, он находится в реанимации. Семья пыталась лечить старшего мальчика дома.